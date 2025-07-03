Власти Китая сделали громкое заявление. Его озвучил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира.

По его словам, экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией, мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения.

Было сказано: «Следует придерживаться открытости и сотрудничества, совместно содействовать мировому процветанию и развитию. Экономическая глобализация – необратимая историческая тенденция, и мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения».

Добавляется: «Углубление взаимосвязанности между странами и взаимовыгодное сотрудничество – единственный способ достичь общего процветания, а также прочная гарантия прочного мира во всем мире».

Чиновник отметил: «Проблемы экономической глобализации могут быть решены только в процессе развития глобализации. В тарифных и торговых войнах не будет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и в конечном итоге нанесут ущерб общим интересам всех стран».

Говорится также, что «перед лицом препятствий, с которыми сталкивается экономическая глобализация, нужно совместно поддерживать многостороннюю торговую систему, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, содействовать росту мировой экономики».

Ранее индекс доллара рухнул до минимума за более чем три года.