Диетолог объяснила, почему не следует есть виноград с косточками

Российский диетолог Наталья Павлюк рассказала, что не следует есть виноград с косточками. Медик объяснила, в чем причина.

Дело в том, что они обладают грубой структурой и способны повредить слизистую пищеварительного тракта.

Специалист отметила: «Особенно не рекомендуется глотать косточки людям с гастритом, с болями в животе, потому что это может привести к обострению, вздутиям и более серьезным проблемам».

Также указывается, что косточки не распадаются в кишечнике под действием желудочного сока, поэтому выходят с трудом.

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