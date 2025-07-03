Диетолог объяснила, почему не следует есть виноград с косточками

Российский диетолог Наталья Павлюк рассказала, что не следует есть виноград с косточками. Медик объяснила, в чем причина.
Дело в том, что они обладают грубой структурой и способны повредить слизистую пищеварительного тракта.
Специалист отметила: «Особенно не рекомендуется глотать косточки людям с гастритом, с болями в животе, потому что это может привести к обострению, вздутиям и более серьезным проблемам».
Также указывается, что косточки не распадаются в кишечнике под действием желудочного сока, поэтому выходят с трудом.
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