Страшная жара убивает людей во Франции

Францию накрыла адская жара. Увы, уже есть первые жертвы.

Как поведала министр экологических преобразований Аньес-Панье Рюнаше, в результате погодных условий погибли уже как минимум два человека.

Еще около трех сотен людей были доставлены в реанимацию спасателями по всей стране.

В то же время Национальная метеорологическая служба «Метео-Франс» в среду сохранила максимальный, красный уровень погодной опасности в четырех департаментах.

А вот в Париже уровень риска понизили до предпоследнего.

Добавляется, что оранжевый статус был присвоен 55 департаментам страны и охватывает две трети ее территории.

Ранее мы писали, что Европу накрыло волной адской жары.