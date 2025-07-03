Кабмин выделил деньги на ремонт двух сотен домов в нескольких городах Украины

Правительство выделило 540 миллионов гривен на ремонт около двух сотен домов, которые пострадали за время войны в Украине. Об этом поведал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль.

Он информировал: «Благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта HOPE активизируем восстановление жилья украинцев. Направляем на места общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова 540 миллионов гривен».

Также было сказано, что данные средства общины инвестируют в ремонты около двух сотен многоквартирных домов.

Ранее мы писали, что Швеция предоставит Украине крупную гуманитарную помощь.