В минувшем июне в Украине вырос структурный дефицит валюты. Об этом сообщает НБУ.

Финансовый регулятор увеличил продажу долларов при относительно стабильном курсе американской валюты.

В прошлом месяце НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,961 миллиарда долларов, что на 1,3% больше, чем было в мае (2,923 миллиарда долларов).

Отмечается, что продажи растут второй месяц кряду.

Информируется, что с начала этого года на межбанке продали 17,544 миллиарда долларов.

В то же время, за это время наша страна получила международную помощь на сумму 20,2 миллиарда долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

Ранее мы писали, что Украина получит от МВФ еще полмиллиарда долларов.