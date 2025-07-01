В минувшем июне в Украине вырос структурный дефицит валюты. Об этом сообщает НБУ.
Финансовый регулятор увеличил продажу долларов при относительно стабильном курсе американской валюты.
В прошлом месяце НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,961 миллиарда долларов, что на 1,3% больше, чем было в мае (2,923 миллиарда долларов).
Отмечается, что продажи растут второй месяц кряду.
Информируется, что с начала этого года на межбанке продали 17,544 миллиарда долларов.
В то же время, за это время наша страна получила международную помощь на сумму 20,2 миллиарда долларов, что больше, чем интервенции НБУ.
Ранее мы писали, что Украина получит от МВФ еще полмиллиарда долларов.