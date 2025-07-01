Названы потери армии России за полгода

За первое полугодие текущего года санитарные и безвозвратные потери личного состава армии РФ в Украине составили 230 180 человек, что условно составляет 19 дивизий. Об этом сообщило Минобороны во вторник, 1 июля.

Так, с начала года россияне потеряли 1311 танков и 2885 бронемашин, что условно составляет 42 танковых батальона. Больше всего танков россияне потеряли в феврале — 331 единицу, а больше всего бронемашин в январе и марте — по 610 и 607 единиц.

С начала года было уничтожено и повреждено 21021 единица автомобильной техники оккупантов. Больше всего потерь враг понес в апреле — ВСУ уничтожили 4104 единицы автотранспорта. Для сравнения: за весь 2024 год россияне потеряли 22000 автомобилей и автоцистерн.

Также Силы обороны продолжают успешную контрбатарейную борьбу. В первом полугодии было уничтожено или повреждено 8222 единицы вражеских артсистем.

«Несмотря на попытки мирового сообщества заставить рф сесть за стол переговоров и заключить хотя бы временное перемирие, наблюдается тенденция к сохранению большого количества боестолкновений: в июне их количество составило — 5 304. А всего за полгода произошло более 28 273 боевых столкновения», — добавили в Минобороны.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил в Фейсбук, что только за июнь общие потери оккупантов в живой силе составили 32420 человек.

«За месяц поражено 111 танков, 272 боевые бронемашины, 1 227 артсистем, 26 РСЗО, 17 средств ПВО, 3 371 единица автомобильной и 18 единиц специальной техники, а также 4 574 БПЛА оперативно-тактического уровня», — написал он.

Также Сирский напомнил, что продолжается поражение различных важных объектов россиян, таких как склады боеприпасов, аэродромы, предприятия ВПК, которые находятся далеко от линии боевого столкновения.

Он поблагодарил всех военных за результативную и эффективную боевую работу.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 020 980 солдат.