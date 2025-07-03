В Италии нашли древнюю гробницу, которой более 2700 лет

В центральной Италии, недалеко от городка Барбарано Романо, археологи нашли чрезвычайно хорошо сохранившуюся этрусскую гробницу, которую не открывали более 2700 лет. Захоронение, датируемое концом VII века до нашей эры, относится к заключительной фазе ориентализирующего периода — ключевого этапа формирования этрусской культуры, сообщает Arkeonews.

Гробница, вырезанная в скале и запечатанная тяжелой каменной плитой, осталась нетронутой мародерами, что является большой редкостью для некрополя Сан-Джулиано. После открытия камеры исследователи обнаружили десятки керамических сосудов в характерном геометрическом стиле, а также бронзовые украшения и ритуальный таз у одного из погребальных лож. Некоторые предметы были расположены в особом порядке, что указывает на проведение церемонии перед окончательным запечатыванием гробницы.

«Это чрезвычайная находка, ведь большинство из более чем 500 гробниц на этом месте были разграблены в древности или современности», — отметила доктор Барбара Барбаро из Управления археологии Италии. Она подчеркнула, что находка позволяет изучить этрусское общество в аутентичном виде.

Раскопки ведутся в рамках многолетнего международного проекта, возглавляемого доктором Давиде Зори из Университета Бейлора (США), при участии местных органов и при финансировании Министерства культуры Италии.

В ближайшие недели исследователи планируют провести анализ останков, чтобы определить возраст, пол и социальный статус умершего в гробнице.

Напомним, в Египте нашли гробницу «врача-мага», который лечил фараонов.