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Новости > Число школьников в Украине стало рекордно низким за последние 30 лет

Число школьников в Украине стало рекордно низким за последние 30 лет

Агата Кловская
02.07.25 15:44
232
Число школьников в Украине стало рекордно низким за последние 30 лет

В начале 2024-2025 учебного года в украинской системе образования насчитывалось 3,74 миллиона школьников всех форм обучения. Это самый низкий показатель за последние 30 лет, и тенденция к уменьшению количества учеников, вероятно, сохранится. Таковы результаты исследовательской программы RAI for Ukraine, пишет NGL.media.

Отмечается, что в настоящее время 9,3% школьников (примерно 345 тысяч детей) учатся за границей и остаются учениками украинской системы образования. Это минимальная оценка, так как многие дети после выезда за границу вообще прекращают обучение в украинской школе.

По результатам исследования ЮНЕСКО, по состоянию на 2024 год за границей обучались почти 665 тысяч украинских школьников, но и эта цифра неполная, поскольку учитывает не все страны ЕС, куда эмигрировали украинцы. Лишь 29% из этих школьников совмещают обучение в обеих странах, а еще 16% полагаются исключительно на украинское онлайн-образование.

Министерство образования и науки Украины предоставило журналистам статистику о количестве учеников 8-12 классов в 2021-2025 годах. Анализ показал, что ежегодно 2–4% учеников не переходят в следующий класс и покидают школу. Вероятно, часть из них выезжает из Украины.

Страну покидают как мальчики, так и девочки. В старших классах ежегодно наблюдается небольшое преимущество девочек (примерно 1-2%), хотя среди выпускников эта разница может достигать 10%.

В конце 2024 года Центр экономической стратегии провел исследование, которое показало, что меньшинство украинцев, находящихся за границей, планируют возвращаться в Украину. Препятствиями для возвращения являются война и экономические обстоятельства: неопределенность, потеря жилья, низкий уровень дохода и сложности с поиском работы.

Напомним, украинские школы начнут признавать зарубежное образование.

Тэги: образование, школьники, новости Украины

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