Интересная социология: лишь 58% американцев гордятся своей страной

Социологическая компания Gallup провела интересный опрос. Оказалось, что все меньше американцев гордятся своей страной.

Эксперты поведали: «Рекордно низкие 58% взрослых в США сказали, что они «крайне» (41%) или «очень» (17%) гордятся тем, что являются американцами».

Подчеркивается, что это сразу на 9% меньше, чем было год назад.

Уточняется, что гордость за страну серьезно снизилась среди демократов: только 36% из них признались, что все еще гордятся США – годом ранее их было 62%.

При этом добавляется, что среди политических независимых этот показатель тоже достиг исторического минимума до 53%.

В то же время, интересно, что среди республиканцев уровень национальной гордости наоборот за год вырос с 85% до 92%.

Специалисты рассказали, что молодое поколение выражает меньшую гордость за США по сравнению со старшими возрастными группами. Лишь 41% представителей этого поколения считают себя «крайне» или «очень» гордыми. Среди миллениалов таких 58%, среди поколения X их 71%, а среди представителей поколения бэби-бумеров сразу 75%.

Отметим, что данный опрос проводился 2-19 июня среди случайной выборки из 1 000 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет 4% при 95% доверительном уровне.

Ранее в Белом доме появился зловещий портрет Трампа.