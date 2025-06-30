Вселенная исчезнет гораздо раньше, чем мы думали: ученые сделали жуткий прогноз

Вселенная может завершить свое существование гораздо быстрее, чем считалось ранее — не через 10^1100 (единица с 1 100 нулями после нее) лет, а через «всего лишь» 10^78 (единица с 78 нулями после нее). Такой вывод сделали астрофизики во главе с Гейно Фальке из Университета Радбауда (Нидерланды) в новом исследовании, опубликованном в журнале Cosmology and Astroparticle Physics.

Это число все равно за пределами человеческого понимания, но оно указывает: даже самые прочные структуры во Вселенной — белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры — постепенно испаряются из-за чрезвычайно медленных квантовых процессов, похожих на излучение Хокинга.

Ранее считалось, что только черные дыры могут «испариться». Но ученые доказывают: аналогичный распад ждет и другие сверхплотные объекты. Это переписывает наше представление о том, кто станет последним «жителем» Вселенной.

«Конец наступит значительно раньше, чем предполагалось, но человечество этого не увидит — это произойдет за пределами любого представления о времени», — говорит Фальке.

Это открытие также ставит новые вопросы: сохранятся ли следы нашей эпохи? И возможно ли возрождение — через циклические мультивселенные?

Одно остается несомненным: даже после того, как погаснет последняя звезда, квантовая физика не позволит Вселенной «умереть» мгновенно. Она будет таять в небытие — атом за атомом, эон за эоном.

Напомним, ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.