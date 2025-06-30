Японцы узнали об обезьянах нечто трогательное

Эксперты из университета Осаки в Японии узнали об обезьянах нечто трогательное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что японские макаки проявляют сложные эмоциональные реакции на утрату сородичей, особенно тех, с кем их связывали близкие социальные отношения.

Во время полевых наблюдений ученые увидели душераздирающие сцены: приматы долгое время оставались рядом с покойными, нежно вылизывали их тела и демонстрировали поведение, напоминающее человеческое горе.

В одном из случаев альфа-самка, преодолевая естественное отвращение, удаляла личинок с тела партнера.

Говорится: «Данные наблюдения разрушают наши представления об исключительности человеческих эмоций. Макаки явно испытывают нечто большее, чем простой инстинкт, когда теряют близких им особей».

Добавляется, что до этого такое поведение фиксировалось только у матерей, потерявших детенышей, но вот новые данные свидетельствуют о значительно более сложной эмоциональной жизни приматов, где социальные связи продолжают влиять на поведение даже после ухода из жизни.

Ранее британцы узнали об обезьянах кое-что милое.