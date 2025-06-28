Ученые создают искусственную ДНК человека

Украинцев защитят от телефонных аферистов и спама
Украина начинает эвакуацию граждан с российско-грузинской границы
США могут отказаться от расследования военных преступлений в Украине, — СМИ
ООН обвинила Россию в умышленных атаках дронами по мирным жителям
В Москве отреагировали на создание спецтрибунала против РФ
Украина закупит сотни ракет для ПВО на средства от замороженных активов РФ
В ПАСЕ подписано соглашение о трибунале против РФ
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Гааге
Зеленский — хороший парень, мы обсудим его трудности, — Трамп
В ISW оценили, удастся ли закончить войну в Украине до конца года