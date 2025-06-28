Ученые создают искусственную ДНК человека

Кембриджские ученые приступили к работе по созданию искусственной человеческой ДНК, пишет Би-би-си.

Ранее подобные исследования были категорически запрещены из-за опасений перспективы создания «дизайнерских детей» с заранее запрограммированными характеристиками или непредсказуемым и необратимым последствиям.

Однако теперь британский Wellcome Trust — крупнейшая медицинская благотворительная организация мира — выделила на проект первые 10 млн фунтов, заявив, что потенциальные выгоды превышают риски. Например, это может помочь найти лекарства от неизлечимых на сегодняшний день генетических заболеваний.

«Мы хотим научиться создавать устойчивые к той или иной болезни клетки, которыми можно будет замещать пораженные участки тканей и органов — например, печени, сердца или даже иммунной системы», - говорит один из ведущих участников проекта Джулиан Сейл.