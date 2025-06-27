Американцы выявили удивительное свойство ростков брокколи

Эксперты университета штата Мэн в США поведали о небывалой пользе ростков брокколи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что глюкозинолаты в их составе положительно влияют на кишечную флору и снижают уровень воспаления в организме.

Проведенный эксперимент включал анализ доклинических данных, метаанализов и диетологических вмешательств как на животных, так и на людях.

В опытах на мышах, генетически предрасположенных к воспалительным заболеваниям кишечника, введение в рацион ростков брокколи увеличивало микробное разнообразие и снижало риск воспаления.

Также сообщается, что в еще одном исследовании взрослые подопытные (как здоровые, так и с нарушениями пищеварения) каждый день употребляли пропаренные ростки брокколи. После вмешательства у добровольцев тоже положительные фиксировались изменения в составе микрофлоры кишечника, но реакция была индивидуальной: изменения зависели от исходного состояния органа.

Указывается, что это подчеркивает важность персонализированного подхода в питании.

Американцы рассказали: «Мы также провели метаанализ данных микробиомов, чтобы понять, как западные модели питания и образ жизни влияют на бактерии, перерабатывающие глюкозинолаты».

Разъясняется, что глюкозинолаты представляют собой органические соединения, встречающиеся в овощах с резким и терпким вкусом. Эти натуральные химические соединения помогают растениям защищаться от вредителей и болезней.

Отмечается, что в организме человека глюкозинолаты играют важную роль в адаптационных реакциях, поддержании здоровья клеток и органов. Также они обладают противовоспалительными свойствами.

Выяснилось, что у людей на стандартной диете (включающей как растительные, так и животные продукты) в кишечнике наблюдалось больше бактерий, способных расщеплять глюкозинолаты. При этом были выявлены половые различия в усвоении этих веществ, возможно, связанные с гормональным фоном или образом жизни.

Ранее американцы поведали об уникальной пользе морского огурца.