Японцы поведали о небывалой пользе витамина С

Эксперты из Токийского столичного института геронтологии, университета Хокурику и компании ROHTO в Японии рассказали о небывалой пользе витамина С. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен замедлять старение кожи, активируя гены, отвечающие за рост и обновление клеток кожи, за счет воздействия на генетические механизмы.

По словам ученых, с возрастом верхний слой кожи (эпидермис) становится тоньше и хуже выполняет защитные функции.

Указывается, что базу данного слоя составляют кератиноциты, то есть клетки, которые формируются в нижних слоях кожи и продвигаются вверх, создавая барьер.

Оказалось, что витамин С способствует активному делению этих клеток, утолщая эпидермис и восстанавливая его защитную функцию.

Говорится, что витамин С запускает процесс деметилирования ДНК – удаление метильных групп с определенных участков, что делает гены более активными, что стимулирует выработку белков, отвечающих за рост и деление клеток кожи.

Специалисты рассказали: «Опыты продемонстрировали, что при регулярном воздействии витамина С толщина эпидермиса увеличивается, а количество активно делящихся клеток возрастает. Это особенно важно для пожилых людей и тех, у кого кожа истончена или повреждена».

В ходе работы использовались специальные модели, имитирующие человеческую кожу, на которые наносили витамин С в концентрациях, соответствующих его естественному уровню в организме. Уже через семь-четырнадцать дней исследователи зафиксировали заметное утолщение внутреннего слоя кожи.

Указывается, что витамин С помогает ферментам семейства TET, которые отвечают за удаление метильных групп. Он восстанавливает необходимые для их работы молекулы железа, поддерживая активность этих ферментов.

Резюмируется, что это открытие может привести к созданию новых средств по уходу за кожей, способных восстанавливать ее изнутри. Препараты на основе витамина С способны стать эффективным средством против возрастных изменений, улучшая структуру и функцию кожи на клеточном уровне.

Ранее был найден гормон, который отвечает за сжигание жира и контроль уровня сахара в крови.