Трамп может прилететь в Турцию на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд громких заявлений. Они касаются переговоров по миру в Украине.

Политик отметил: «На переговорах с уважаемым господином Дональдом Трампом в Гааге мы рассказали об инициативах. Он сказал: «Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару». Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее».

Глава государства добавил: «Мы продолжаем наши усилия по завершению этой жестокой войны справедливым и устойчивым миром. Мы ведем диалог со сторонами, чтобы провести третий раунд переговоров в предстоящий период».

Турецкий лидер сказал: «Мы твердо говорим, что эта война должна закончиться. Регион больше не может этого выносить. В регионе должен быть построен справедливый и прочный мир. Даже если все откажутся от стремления к миру, мы этого не сделаем. Турция придает большое значение и приоритет дипломатии в разрешении конфликтов. Наш регион уже исчерпал свою квоту нестабильности и конфликтов. Теперь необходимо облегчить положение нашего региона, а значит, и всего мира, построив стабильность и широко распахнув двери мира. Этого ожидают все».

Резюмируется: «И Украина, и Россия неоднократно демонстрировали, что доверяют Турции».

Ранее Уиткофф сделал громкое заявление по поводу войны в Украине.