Ученые обнаружили в Монголии ближайшего предка тираннозавра

В верхнемеловых отложениях Монголии палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, который может коренным образом изменить понимание эволюции тираннозавров, сообщает IFLScience.

Новый хищник получил название Khankhuuluu mongoliensis, что в переводе с монгольского означает «драконий принц». Он является ближайшим известным предком тираннозавров.

Находка датируется примерно 86 миллионами лет назад и была сделана на основе двух частичных скелетов, которые хранились в музейной коллекции еще с начала 1970-х.

Khankhuuluu весил около 750 кг, имел длину тела около 4 метров и достигал 2 метров в высоту на бедрах. По мнению ученых, именно с этого вида началась эволюционная линия, которая через несколько волн миграций между Азией и Северной Америкой привела к появлению самого известного хищника мезозоя — Tyrannosaurus rex.

Долгое время считалось, что более мелкие представители семейства, в частности так называемые «тираннозавры Пиноккио» (официально — алиорамины) — были примитивными формами. Однако открытие Khankhuuluu опровергает это представление. Новое исследование свидетельствует, что эти «мини-тираны» были не несовершенными формами, а наоборот — высокоспециализированными, эволюционно развитыми видами.

«Khankhuuluu — это недостающая звено между малыми видами массой около 200 кг и гигантами, весившими более 1000 кг», — объяснила доктор Дарла Зеленицкая, соисследователь из Университета Калгари. «Это открытие заставило нас пересмотреть всё родственное дерево тираннозавров. Мы увидели, что размер не обязательно свидетельствует об эволюционном уровне развития».

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ученые нашли самых древних крылатых динозавров.