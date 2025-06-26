Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет лицам без гражданства заключать контракты с министерством обороны РФ. Об этом сообщают росСМИ.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен «на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту». В тексте также сказано, что это «не вызовет социально-экономических, финансовых и других последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ».

Заключение годового контракта позволит в упрощенном порядке получить российское гражданство.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов отмечал, что эта мера рассчитана на то, чтобы привлечь к военной службе людей с оккупированных украинских территорий, которые потеряли гражданство Украины.

Теперь законопроект передается в верхнюю палату Совета Федерации для единого голосования, после чего его должен подписать российский диктатор Владимир Путин. Он вступит в силу в день подписания.

Российские законодатели выразили надежду, что после подписания законопроекта удастся привлечь до 5000 новобранцев без гражданства.

По данным ФСБ, только в 2024 году в Россию въехало почти 90 тысяч лиц без гражданства. Министерство внутренних дел РФ, которое не различает в своих отчетах иностранцев и лиц без гражданства, зафиксировало 5,93 млн таких лиц, которые зарегистрировались для работы в 2024 году.

Напомним, КНДР готовит свежую партию «пушечного мяса» для России.