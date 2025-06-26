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Новости > Украинские школы начнут признавать зарубежное образование

Украинские школы начнут признавать зарубежное образование

Александр Панько
26.06.25 14:46
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Украинские школы начнут признавать зарубежное образование

Кабинет Министров утвердил Порядок признания результатов обучения на уровнях полного общего среднего образования, полученных за границей. Об этом сообщает Минобразования в среду, 25 июня.

На нормативном уровне урегулировано, как украинские школы будут признавать результаты обучения, полученные детьми в иностранных общеобразовательных учреждениях, а также в субботних и воскресных школах.

«Это критически важно для детей, которые находятся за границей, но хотят получить украинский документ об образовании или вернуться к обучению в Украине без потери класса или года», — отметили в сообщении.

Что предусматривает Порядок?

1. Впервые — официальный реестр украинских образовательных центров за границей

Такие учреждения подают заявку на верификацию через автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКOM). Комиссия МОН и МИД рассматривает заявку и проводит верификацию образовательных центров. Такие центры должны преподавать предметы украиноведческого компонента и могут использовать цифровую платформу для дистанционного обучения. После утверждения комиссией — результаты обучения в центрах за границей официально признают в Украине.

2. Результаты обучения, полученные в образовательных учреждениях за границей, признают без оценивания. Если ребенок обучался в учреждении за границей и имеет документ с оценками, украинская школа автоматически признает эти результаты. Результаты обучения пересчитывают согласно шкале, утвержденной МОН.

3. Результаты неформального (внешкольного) образования могут быть признаны в двух форматах:

— через оценивание на общих основаниях;

— по результатам пересчета оценок по предметам украиноведческого компонента, если субъект образовательной деятельности (центр, образовательный центр, общественная организация и т.д.) зарегистрирован в АИКOM.

То есть, если ребенок изучал предметы украиноведческого компонента в субботней или воскресной школе за границей или в другом образовательном центре, школа в Украине может засчитать результаты обучения, если они оценены по украинской шкале.

Подать заявку в реестр образовательных центров можно будет с осени 2025 года на сайте МОН. Алгоритм подачи и критерии признания будут опубликованы дополнительно.

Возможности для детей за границей, обучающихся в образовательных центрах

— Ребенок может обучаться по месту проживания (в стране пребывания) и параллельно сохранять связь с украинским образованием — без риска потерять класс или год и без двойной нагрузки.

— Результаты обучения засчитывают упрощенно — после возвращения в Украину не нужно повторно проходить оценивание по предметам, которые ребенок изучал в школе за границей или в образовательном центре.

— Ученик сможет получить украинское свидетельство об образовании, необходимое для продолжения обучения или поступления в украинское ВУЗ.

— Родители имеют четкое понимание образовательных возможностей за границей и могут быть уверены, что усилия детей не останутся без внимания украинской системы образования.

Напомним, Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру.

Тэги: школа, образование, учеба

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