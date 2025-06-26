Трамп сделал ряд заявлений после встречи с Зеленским в Гааге

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге. После этого он сделал ряд заявлений.

Так, политик сказал, что тема прекращения огня в нашей стране не поднималась: «Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него дела. Думаю, он хотел бы завершить этот конфликт».

В то же время, американский лидер уверен, что президент России Владимир Путин желает урегулировать ситуацию: «Одно мне точно известно – он хочет разрешить этот конфликт».

Кроме этого Дональд Трамп отметил: «У меня были проблемы с Владимиром Зеленским. Урегулирование ситуации сложнее, чем кажется. Общение с Владимиром Путиным якобы было сложнее, чем я рассчитывал. Я очень удивлен, я думал, урегулирование будет проще».

Ранее Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Гааге.