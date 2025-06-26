Мерц неоднозначно высказался по поводу завершения войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление по поводу завершения войны в Украине. Произошло это на полях саммита НАТО в Гааге.

Политик сказал: «У меня была возможность на полях этой встречи еще раз лично поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Я еще раз выразил ему нашу настоятельное пожелание с учетом ситуации в Украине, чтобы и с американской стороны были введены дополнительные санкции против России. Военного решения этого конфликта не будет».

Также чиновник добавил, что в четверг, 26 июня, ЕС примет 18-й пакет санкций против России, но этого, по его словам, недостаточно.

Он резюмировал: «Я также еще раз изложил ему свою точку зрения: с теми возможностями, которыми располагает ЕС, мы объективно практически исчерпали всё, что могли сделать».

Ранее Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Гааге.