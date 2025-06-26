Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с главой американского государства Дональдом Трампом. Она прошла в Гааге на полях саммита НАТО.

В Telegram украинский лидер написал: «Длительная и содержательная встреча с президентом Дональдом Трампом. Обсудили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю США».

Он добавил: «Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира».

Ранее Рубио объяснил текущую политику США в отношении санкций против РФ.