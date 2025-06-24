В ЕС отчитались о реализации плана по поставкам боеприпасов Украине

Глава дипслужбы Евросоюзу Кая Каллас заявила, что ЕС выполнил на 80% свое обещание поставить украинским военным два миллиона снарядов в 2025 году, сообщает Укринформ.

По словам Каллас, война РФ против Украины будет одной из тем сегодняшнего заседания Совета ЕС, и важно продолжать давление на Россию.

«Даже несмотря на то, что все внимание сейчас приковано к тому, что происходит в Иране и на Ближнем Востоке, в Киеве ежедневно гибнут люди, потому что Россия продолжает бомбардировки. Мы должны сохранять давление на Россию. Именно поэтому мы продвигаем 18-й пакет санкций. Также мы должны обеспечить военную поддержку для Украины», — сказала глава внешней политики ЕС.

Напомним, ЕС может передать Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца года.