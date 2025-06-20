Ученые назвали диеты против высокого давления

Международная группа экспертов назвала диеты против высокого артериального давления. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этому способствуют кето-диета и средиземноморский рацион, но первый тип питания оказывает более выраженный эффект.

В опыте участвовали 26 подопытных с избыточным весом (или ожирением) и повышенным давлением. Их разделили на две группы: первая соблюдала кето-диету, а вторая средиземноморскую.

Сообщается, что кето-диета предполагает активное потребление жиров и белков при минимальном количестве углеводов. Основными элементами рациона при этом становятся мясо, рыба, яйца и сыры.

В то же время, по словам ученых, средиземноморская диета, наоборот, основана на овощах, фруктах, рыбе, цельнозерновых продуктах и оливковом масле. В таких продуктах больше углеводов и калия, но меньше натрия. Ученые объяснили, что калий снижает тонус сосудов, а избыток натрия (в основном из соли) может повышать давление.

Сказано, что обе группы потребляли одинаковое количество калорий – около 1 300 в день. Через три месяца у всех добровольцев снизились вес, индекс массы тела, окружность талии, процент жира и артериальное давление, но у тех, кто соблюдал кето-диету, отмечалось более выраженное снижение давления в ночное время.

Резюмируется, что обе диеты могут быть эффективным инструментом в борьбе с ожирением и гипертонией. Выбор между ними стоит делать с учетом личных предпочтений, состояния здоровья и рекомендаций врача.

Ранее ученые рассказали об уникальной пользе интервального голодания.