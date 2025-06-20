Украинцев ждут весьма прохладные и мокрые выходные

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в грядущие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем говорится, что ночью в субботу, 21 июня, небольшие кратковременные дожди ожидаются в северных, Черкасской и Кировоградской областях, а днем практически по всей территории нашей страны кроме запада. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 8-13, на побережье морей до 17 тепла, днем плюс 16-21, на юге и на Закарпатье до 24 тепла. В Карпатах ночью плюс 2-7, днем 13-18 тепла.

В Киеве завтра пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 11-13, днем около 20 тепла.

Также информируется, что в воскресенье. 22 июня, ночью будет без осадков, а днем везде кроме запада и крайнего востока пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 8-13, на побережье морей до 17 тепла, днем плюс 19-24, в западных и южных областях до 26 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, а днем прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла.

Ранее синоптики предупредили, что Украину продолжат поливать дожди.