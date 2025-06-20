Ученые рассказали об уникальной пользе интервального голодания

Международная группа экспертов поведала об уникальной пользе интервального голодания. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такой тип питания помогает худеть эффективнее, чем традиционные диеты, а особенно подходит он для снижения веса подходит режим чередования дней полного отказа от пищи и свободного питания – так называемый alternate day fasting.

В ходе опыта специалисты провели анализ десятков клинических исследований, в которых приняли участие более шести тысяч взрослых, большинство из которых страдали от лишнего веса или хронических заболеваний.

Говорится, что все изученные подходы (от классического снижения калорий до различных форм голодания) приводили к снижению массы тела, но именно alternate day fasting показал наилучшие результаты по сравнению с другими стратегиями, включая обычные диеты и другие варианты интервального питания.

Впрочем, ученые подчеркивают, что среднее снижение веса на такой диете у испытуемых составило около одного-полутора килограммов, и этого недостаточно, чтобы говорить о клинически значимом эффекте.

Кроме этого, увы, ни один из режимов питания не продемонстрировал способности улучшать показатели сахара в крови или уровня «хорошего» холестерина.

Акцентируется внимание, что полученные данные не являются рекомендацией срочно переходить на голодание через день.

Резюмируется: «Результаты показывают, что подобный режим может использоваться как один из инструментов эффективного похудения, но подбирать подходящую стратегию и придерживаться ее лучше всего под наблюдением врача».

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