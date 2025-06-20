Таинственные радиосигналы озадачил американцев

Эксперты из университета Пенсильвании в США поведали о новых таинственных радиосигналах в Арктике. Теперь они гадают: что это такое?

По словам ученых, они не поддаются объяснению в рамках современной физики.

Указывается, что эти данные получили с помощью эксперимента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), то есть детектора космических частиц, размещенного на воздушных шарах над ледяным континентом.

Поясняется, что ANITA предназначен для регистрации радиоволн, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли, но только дело в том, что вместо ожидаемых сигналов, отраженных ото льда, прибор зафиксировал радиоимпульсы, идущие из-под горизонта под углом около 30 градусов ниже поверхности.

Говорится: «Подобный сигнал должен был пройти тысячи километров горных пород, что сделало бы его необнаружимым из-за поглощения. Но он дошел до нас, и это противоречит известным законам физики».

Сперва американцы думали, что сигналы могут исходить от нейтрино – почти невесомых частиц, свободно проникающих сквозь материю. Впрочем, анализ продемонстрировал, что зафиксированные импульсы не соответствуют свойствам нейтрино.

Информируется, что были проверены и другие гипотезы, включая темную материю, но данные других детекторов, таких как IceCube и обсерватория Пьера Оже, не подтвердили аналогичных аномалий. Это делает сигналы ANITA уникальными и пока необъяснимыми.

Сейчас специалисты разрабатывают новый детектор PUEO, который будет обладать большей чувствительностью.

Они рассказали: «Если аномалии повторятся, мы сможем понять их природу. А если обнаружим настоящие нейтрино, то это откроет новые горизонты в астрофизике».

Ранее в водах Антарктики услышали кое-что странное.