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Новости > Ученые рассказали об опасном закислении океана

Ученые рассказали об опасном закислении океана

Агата Кловская
20.06.25 10:33
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Ученые рассказали об опасном закислении океана

Международная группа экспертов из США и Великобритании бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

В их отчете сказано, что закисление океана достигло опасного уровня, превысив одну из девяти ключевых планетарных границ, то есть пределов, за которыми начинаются необратимые изменения экосистем.

Ученые рассказали, что по причине роста выбросов CO2 морская вода поглощает больше углекислого газа, что приводит к химическим реакциям, снижающим уровень карбонатных ионов.

Поясняется, что эти ионы необходимы морским организмам (от планктона до кораллов) для строительства раковин и скелетов. В итоге разрушаются коралловые рифы, а вместе с ними и целые морские экосистемы.

Специалисты оценили данные ледяных кернов, исторические замеры и современные модели, чтобы оценить масштабы закисления.

Было установлено, что 40% поверхностных вод и 60% глубинных вод уже преодолели порог, при котором содержание карбоната кальция снизилось на 20% по сравнению с доиндустриальной эпохой. Данный процесс начался как минимум пять лет назад, но его последствия становятся заметны только сейчас.

Резюмируется: «Это еще не точка невозврата. Снижение выбросов парниковых газов может замедлить закисление и дать океанам шанс на восстановление».

Ранее мы писали, что климатологи говорят, что мировой океан вновь аномально прогрелся.

Тэги: ученые, мир, наука, экология, океан

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