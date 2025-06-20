Стало известно о неожиданной угрозе Арктике

Эксперты из Орхусского и Копенгагенского университетов в Дании бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

В их отчете сказано о том, что концентрация ртути в арктических экосистемах продолжает расти несмотря на то, что ее мировые выбросы снижаются уже несколько десятилетий.

Ученые поведали: «Невзирая на снижение глобальных выбросов с 1970-х годов, мы не видим улучшения в Арктике. Наоборот, концентрации продолжают расти».

Выяснилось, что уровень ртути у арктических хищников сейчас в двадцать-тридцать раз выше, чем в доиндустриальную эпоху.

По словам датчан, главная причина этому – очень медленный цикл ртути в морской среде.

Так, как говорится, если в атмосфере этот металл сохраняется около года, то в океане он может оставаться более трехсот лет.

Указывается, что, используя изотопный анализ, специалисты проследили пути переноса ртути и обнаружили, что загрязнения из промышленных регионов (например, Китая) достигают Арктики через океанические течения за 150 лет.

Добавляется: «Это объясняет, почему сокращение современных выбросов еще не привело к улучшению ситуации».

Сообщается, что высокие концентрации ртути особенно опасны для крупных хищников (белых медведей, китов и тюленей), так как токсины накапливаются в их организме, нарушая иммунную и репродуктивную системы.

Резюмируется, что следует учитывать долгосрочное влияние океанических течений при оценке загрязнения и разрабатывать новые стратегии защиты уязвимых арктических экосистем.

Ранее ученые рассказали, как проседает вечная мерзлота в арктических регионах.