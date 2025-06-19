Ученые впервые увидели, как отдельные атомы магния соединяются в кластер

Эксперты из Технологического университета Граца в Австрии сделали кое-что уникальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано том, что специалисты впервые в истории науки увидели, как отдельные атомы магния соединяются в кластер.

До этого полагалось, что это, по сути, невозможно.

Дело в том, что атомы мгновенно соединяются, и их первоначальная конфигурация ускользает от приборов.

Желая решить парадокс, австрийцы обратились к каплям сверхтекучего гелия.

Ученые охладили атомы до 0,4 Кельвина, что всего на 0,4 градуса выше абсолютного нуля (минус 273 градуса), после чего атомы удерживали на микроскопическом расстоянии друг от друга, создавая своего рода нано-холодильник, в котором они не взаимодействуют до тех пор, пока не получают внешний сигнал.

Поясняется: «Подобный сигнал (лазерный импульс) инициировал процесс формирования кластера. Потом второй лазер и методы фемтосекундной фотоэлектронной и фотоионной спектроскопии дали возможность зафиксировать, как атомы объединяются и как между ними перераспределяется энергия».

Отмечается, что одним из ключевых открытий стало наблюдение так называемого energy pooling, это когда несколько атомов при соединении передают свою энергию одному избранному атому, переводя его в высокоэнергетическое состояние. Такой феномен ранее теоретически предполагался, но впервые зафиксирован с временным разрешением в фемтосекундах (одна квадриллионная доля секунды).

Подчеркивается: «Мы надеемся, что эта методика изоляции атомов с помощью гелия подойдет и для других химических элементов».

Уверяется, что это открытие может найти применение не только в фундаментальной науке, но и, например, в солнечной энергетике, где важны процессы эффективной передачи энергии.

Ранее итальянцы впервые наблюдали поразительное квантовое явление.