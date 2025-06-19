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Новости > Вечная мерзлота в швейцарских Альпах максимально «прогрелась»

Вечная мерзлота в швейцарских Альпах максимально «прогрелась»

Агата Кловская
19.06.25 16:31
193
Вечная мерзлота в швейцарских Альпах максимально «прогрелась»

Международная группа экспертов бьет тревогу. Стало известно, что случилось.

По их словам, температура вечной мерзлоты в швейцарских Альпах установила рекорд.

Поясняется, что в Швейцарии вечная мерзлота занимает около 5% территории, в основном на высотах выше 2,5 тысяч метров.

Увы, но, по словам ученых, за последние четверть века тут наблюдается четкая тенденция потепления мерзлоты и уменьшения количества льда в грунте.

Сообщается, что за гидрологический год 2024 (с 1 октября 2023-го года по 30 сентября 2024-го года) подземные температуры вечной мерзлоты на глубине десяти метров увеличились более чем на 0,8 градуса на большинстве из 23 изученных участков.

Добавляется, что повышение температуры было усилено ранним выпадением снега осенью 2023-го года, который удерживал тепло в почве.

Информируется, что потепление вечной мерзлоты способно приводить к обвалам и оползням.

По мнению специалистов, именно это сыграло роль в разрушении деревни Блаттен в прошлом месяце: камнепады с ледника Бирх увеличили нагрузку и вызвали его обрушение в долину Леченталь.

Также говорится, что верхний активный слой мерзлоты, который оттаивает летом и замерзает зимой, за последние двадцать лет углубился на несколько метров и в прошлом году достиг рекордных значений. На станции Шильтхорн в Бернских Альпах его глубина увеличилась с менее чем пяти метров в 2000-м году до более тринадцати метров, причем зимой 2024-го года он уже не промерз.

Синоптики, в свою очередь, рассказали, температура воздуха в Швейцарии за последние три года стабильно превышает климатическую норму 1991-2020-х годов на 1,4-1,9 градуса, а по сравнению с доиндустриальным уровнем 1871-1900-х годов рост составил около 2,9 градусов, что существенно выше среднемирового значения в 1,3 градуса.

Резюмируется: «Дальнейшее потепление мерзлоты будет оказывать серьезное влияние на устойчивость горной инфраструктуры, включая более трети горных хижин Швейцарского альпийского клуба, которые могут оказаться под угрозой».

Ранее была названа неочевидная опасность глобального потепления.

Тэги: ученые, мир, наука, Швейцария, Альпы, глобальное потепление

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