Мошенники из Днепра "кинули" украинку на деньги: Stop UA Scam помогли решить проблему, - СМИ

Различные мошенники продолжают обманывать украинцев с целью вывода финансовых средств. Схем мошенничества в Украине довольно много. Эксперт в области кибербезопасности и член расследовательской группы Stop UA Scam Дмитрий Ткачев предлагает рассмотреть один из конкретных кейсов, с которым недавно столкнулась пожилая украинка, мать военнослужащего ВСУ, который на передовой отражает российское нападение. Об этом пишет издание Антикоррупционная правда.

Также издание сообщает следующую информацию:

"Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 60 тыс. гривен со своего банковского счета, которые она копила на протяжении долгого времени. У нее больное сердце, и после этого происшествия она очень начала переживать по этому поводу, и, что хуже всего, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Вот какой схемой воспользовались мошенники.

10 марта 2025 г. ей позвонила женщина и представилась сотрудницей Монобанка, клиентом которого она является. Мошенница оповестила жертву об участившихся случаях телефонного мошенничества на территории Украины и задала несколько вопросов касательно ее осведомленности о возможных мошеннических действиях. После этого она предложила подключить бесплатную услугу по мониторингу подозрительной активности от Монобанк, в рамках которой сотрудники банка оперативно реагируют и оповещают клиентов о возможных мошеннических действиях, на что моя мама согласилась. Через несколько минут ей пришло SMS-сообщение от неизвестного номера, подписанного как Монобанк, о том, что была подключена услуга мониторинга подозрительной активности.

18 марта на номер мобильного телефона жертвы пришло сообщение от номера, подписанного как Монобанк, о том, что с ее счета было списано 10 тыс. гривен, и буквально через минуту ей позвонил мужчина и представился сотрудником отдела безопасности Монобанка. «Сотрудник банка» сказал пожилой женщине, что злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету в приложении Монобанка и в настоящее время переводят ее сбережения на различные банковские счета. Он сообщил, что ей нужно назвать три цифры на обороте банковской карты и сказать код подтверждения, который ей придет в SMS-сообщении, для того чтобы ее счет был заморожен, а сбережения переведены на защитный счет Монобанка на период проведения разбирательства и в целях сбережения денежных средств. К сожалению, пожилая женщина растерялась и выполнила указания злоумышленников. Естественно, в этот момент деньги с ее счета были списаны.

В этот же день женщина по указанию своего сына написала заявление в полицию, СБУ и ДБР. Кроме того, сын обратился к проекту Stop UA Scam с просьбой оказать содействие. Служба поддержки Монобанка обещала разобраться в случившемся, но в личном разговоре с менеджером нам дали понять, что шансов на возврат денег у нас почти нет.

Такие расследования официальные ведомства могут вести больше года, а результатов может и не быть вовсе! Поэтому проект Stop UA Scam попытался выявить телефонных мошенников.

Первая мысль, кто за этим мог стоять была однозначна — это мошенники из росии.

Однако знакомые проекта Stop UA Scam в CERT-UA смогли осуществить технический анализ и выявить номера телефонов, а также личности мошенников. Одним из них оказался известный в Днепре мошенник Владислав Хвалюн. Офис мошенников расположен в Днепре, и они совершенно спокойно обворовывают украинцев прямо сейчас".