Названа допустимая суточная норма соли для человека

Российский гастроэнтеролог Юлия Сластен озвучила допустимую норму соли для человека. Это 10-12 граммов в сутки.

Специалист рассказала: «Вопреки распространенному мнению, соль все-таки нужно употреблять в пищу, поскольку она поддерживает водный баланс, входит в состав межклеточных жидкостей и костей».

Подчеркивается: «Но употреблять соль, как и любой другой продукт, следует разумно и умеренно: не более 10-12 граммов в сутки».

Также отмечается, что чаще всего люди увеличивают количество соли в рационе из-за хлеба, сыров, колбас, полуфабрикатов.

По ее словам, опасность соли заключается в том, что она способна негативно влиять на артериальное давление, а также увеличивать нагрузку на сердечнососудистую систему, повышать риск инсульта и нагрузку на печень, ухудшать состояние суставов, обострять заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом.

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