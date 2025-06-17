Очередная атака России на Киев привела к многочисленным жертвам

В ночь на вторник, 17 июня, Россия вновь атаковала Киев с воздуха. Стало известно о последствиях

Мэр украинской столицы Виталий Кличко говорит, что жертвами налета стали не менее 14 человек, а 55 людей получили различные ранения.

Отмечается: «В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обвалился целый подъезд».

Как информировал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, для атаки на город россияне применили 175 БПЛА, более 14 крылатых ракет, как минимум две баллистики.

Указывается, что больше всего жилья и имущества обычных киевлян было уничтожено Соломенском и Дарницком районах.

В Дарницком районе развернули штаб во Дворце культуры «Дарница», а в Шевченковском районе он открыт в библиотеке имени Костомарова.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 006 120 солдат.