Nissan хочет сократить свою долю в Renault

Автомобильный концерн Nissan Motor желает продать 5% принадлежащих ему акций французского автостроителя Renault. Таким образом, его доля там сократится до 10%.

Об этом поведал президент Nissan Motor Иван Эспиноза.

Он отметил: «Мы сокращаем процент перекрёстного владения акциями для инвестирования в разработку новых автомобилей».

Стоит напомнить, что в начале весны оба автогиганта информировали, что сократят минимальную перекрестную долю акций друг друга с 15% до 10%.

Добавим, что при продаже 5% акций французов Nissan получит около 693 миллионов долларов.

Также в мае стало известно, что Nissan хочет сократить семь из семнадцати заводов по всему миру. При этом планируется уволить около двадцати тысяч людей – это 15% сотрудников.

Дело в том, что за 2024-й финансовый год (1 апреля 2024-го года – 31 марта 2025-го года) чистые убытки компании составили рекордные 5,1 миллиарда долларов. После этого компания сменила президента, и с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой стал Иван Эспиноза.

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