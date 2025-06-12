Назван простой способ улучшить свои когнитивные способности

Эксперты из университета Южной Австралии поведали о том, как легко улучшить свои когнитивные способности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематические физические упражнения улучшают когнитивные функции у людей всех возрастов и независимо от состояния здоровья.

В ходе опыта ученые оценили сведения из 133 систематических обзоров, охватывающих более 2,7 тысяч клинических испытаний и 258 тысяч людей в возрасте от 7 до 89 лет.

Оказалось, что даже легкая и умеренная физическая активность оказывает положительное влияние на память, внимание, мышление и способность к самоконтролю.

Подчеркивается, что особенно выраженный эффект наблюдался у детей и подростков, где отмечалось улучшение памяти и исполнительных функций, у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности – в виде значительного роста способности к концентрации и при занятиях танцами, йогой и играми с физической активностью, где сочетание движения и умственной вовлеченности давало наибольший прирост когнитивных способностей.

Примечательно, что лучшие результаты фиксировались при программах продолжительностью от одного до трех месяцев, а интенсивность упражнений (низкая или умеренная) почти не влияла на эффективность, что делает физическую активность доступной рекомендацией для большинства людей, в том числе пожилых и маломобильных.

Отмечается: «Даже легкие упражнения, такие как прогулки или йога, способны ощутимо улучшить работу мозга, включая память и внимание».

Информируется, что физическая активность представляет собой простой и доступный способ поддерживать здоровье мозга без лекарств.

Резюмируется, что полученные данные открывают возможности для внедрения массовых профилактических программ на базе движения.

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