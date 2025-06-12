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Новости > Японцы озвучили необычный способ снизить давление

Японцы озвучили необычный способ снизить давление

Агата Кловская
11.06.25 16:09
343
Японцы озвучили необычный способ снизить давление

Эксперты из университета Синсю в Японии озвучили хитрый способ снизить артериальное давление и поддерживать силу мышц у пожилых людей без лекарств. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что поможет этому метод японской ходьбы, основанный на чередовании энергичных и расслабленных движений.

Во время опыта люди выполняли тренировку, включающую чередование трех минут быстрой ходьбы с тремя минутами медленной.

Поясняется, что быстрым считался темп, при котором испытуемым было трудно поддерживать разговор в движении.

Выяснилось, что у тех, кто практиковал японскую ходьбу, показатели силы ног возросли на 20%, а аэробная выносливость на 40% за десять лет.

Также подобные тренировки способствовали снижению артериального давления.

Добавляется, что положительное влияние наблюдалось и в регулировании уровня сахара в крови.

Сообщается, что, в отличие от других интенсивных упражнений, японская ходьба не требует оборудования и щадит суставы. Из-за этого она лучше всего подходит для людей с метаболическим синдромом, нарушениями равновесия или болезнями суставов.

Подчеркивается: «Важным преимуществом интервальной ходьбы остается ее гибкость: интервалы можно адаптировать под уровень подготовки и самочувствие, постепенно увеличивая продолжительность или интенсивность активных фаз».

Подобную ходьбу советуют практиковать не менее четырех раз в неделю, а оптимальная продолжительность тренировки при этом составляет около получаса.

Ранее был развенчан популярный миф о ходьбе.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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