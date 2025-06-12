Найдена неожиданная причина переедания

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США нашли неожиданную причину переедания. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что американцы обнаружили группу нейронов, формирующих в мозге память о приеме пищи.

Говорится, что в момент принятия пищи активизируются особые клетки в гиппокампе – они фиксируют не только, что съедено, но и когда это произошло. Данные нейроны создают так называемые энграммы приема пищи, то есть следы, которые остаются в мозге после еды и позволяют человеку помнить сам факт приема еды.

Сообщается: «Энграмма представляет собой физический след воспоминания. В мозге есть особый тип таких следов, предназначенный специально для еды».

Предполагается, что проблемы с формированием таких энграмм могут объяснить склонность к перееданию у людей с нарушениями памяти.

Добавляется, что привычка кушать за просмотром телевизора или пролистыванием телефона может снижать качество воспоминаний о еде, так как мозг не успевает зафиксировать момент приема пищи, что в итоге приводит к ощущению, будто вы не ели вовсе.

Указывается: «Во время опытов на крысах мы показали, что при разрушении этих нейронов животные забывают, где находилась еда, и начинают есть больше обычного».

Оказалось, что эти нейроны напрямую взаимодействуют с латеральным гипоталамусом – центром голода в мозге, а блокировка этой связи приводила к перееданию.

Ожидается, что открытие поможет разработать новые подходы к борьбе с ожирением.

Резюмируется, что важно не только что и сколько мы едим, но и как хорошо мы это запоминаем.

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