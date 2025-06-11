Выявлена уникальная польза сливочного масла

Эксперты из Бостонского университета в США поведали о небывалой пользе сливочного масла. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление всего пяти граммов этого продукта в день снижает риск развития диабета второго типа, основной причины сердечнососудистых заболеваний.

Ученые несколько десятилетий оценивали рацион почти 2,5 тысяч мужчин и женщин старше 30 лет.

Оказалось, что у тех, кто ежедневно съедал как минимум пять граммов сливочного масла, риск развития сахарного диабета был на 31% ниже, чем у тех, кто избегал этого продукта.

Было установлено, что регулярное употребление маргарина связано с повышенным риском заболеваний сердца.

Добавляется, что с 1970-х годов многие виды маргарина содержали трансжиры – вещества, оказывающие негативное влияние на сердечнососудистую систему. И хотя современные спреды уже не содержат этих компонентов, последствия прошлых пищевых привычек сохраняются.

Сказано, что идея о вреде животных жиров, включая сливочное масло, получила распространение еще в 1960-х годов, когда в западных странах фиксировался рост числа сердечных заболеваний.

Впрочем, более поздние исследования поставили под сомнение эту версию, а современные данные демонстрируют, что натуральное сливочное масло может оказывать положительное влияние на здоровье: оно способствует повышению уровня «хорошего» холестерина и снижению вредных жиров, способствующих закупорке артерий.

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