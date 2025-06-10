Варта-2: МОУ опробовало и допустило к эксплуатации новый броневик

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2". Об этом сообщает производитель - "Украинская бронетехника" со ссылкой на заместителя министра обороны Валерия Чуркина.

"Обеспечение войска современной бронетехникой остается одним из приоритетов Министерства обороны. Новые бронеавтомобили должны соответствовать жестким критериям эффективности, надежности и прежде всего иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. защищенности, функциональности", - отметил замминистра Валерий Чуркин.

Как рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, при разработке бронеавтомобиля "Варта 2" компания учла десятилетний опыт работы и требования фронта.

"Боевая колесная машина "Варта 2" - это машина поля боя. Технические параметры бронеавтомобиля позволяют устанавливать разнообразные боевые модули, что обеспечивает значительную огневую мощность и существенно расширяет спектр задач, которые может выполнять боевая единица. Нам удалось успешно интегрировать на автомобиль отечественный боевой модуль "Сечь" 30 мм", - рассказал Бельбас.





Бронеавтомобиль "Варта-2" с боевым модулем "Сич".

По его словам, главная задача "Варта-2" - надежная защита бойца на поле боя, именно поэтому компания при разработке особое внимание уделяла соответствующим техническим параметрам - баллистическая защита автомобиля соответствует стандарту STANAG 3, а противоминная защита - классу 3А/3Б.

Бельбас также акцентировал на том, что "Варта-2" по своим техническим параметрам и решению не имеет аналогов на рынке, и является по сути первым такого класса бронеавтомобилем, созданным именно отечественным ВПК.

"Такой техники на фронте нужно много, поэтому дополнительным преимуществом "Варта 2" является стоимость: если мы будем иметь нормальный серийный заказ, этот автомобиль будет дешевле чем похожие отечественные автомобили, и значительно дешевле, чем зарубежные", - убежден гендиректор ООО "Украинская бронетехника".