Стало известно, какие продукты помогут победить стресс

Международная группа экспертов поведала, какие продукты помогут победить стресс. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что помидоры, зеленый перец и японские соевые бобы натто могут снижать уровень стресс за счет воздействия на микробиом кишечника.

Во время опыта был проведен анализ данных о диете и здоровье 1 058 взрослых людей, которые прошли опрос о пищевых привычках и уровне стресса, а также сдали анализы на состав кишечной флоры.

Отдельное внимание ученые уделили так называемому индексу NRF9.3, то есть показателю плотности питательных веществ в рационе.

Оказалось в итоге, что у людей с высоким уровнем стресса индекс NRF9.3 был заметно ниже, а разнообразие кишечной микрофлоры беднее. У них реже обнаруживалась бактерия Lachnospira, которую связывают с устойчивостью к стрессу. У тех же, кто реже испытывал стресс, Lachnospira встречалась значительно чаще.

Сказано, что наибольшее положительное влияние оказывали ферментированные соевые бобы (натто), помидоры и зеленый перец – данные продукты чаще входили в рацион добровольцев с более устойчивой психикой и были связаны с высокой плотностью полезной бактерии.

Ранее австралийцы перечислили продукты для крепкого здоровья.