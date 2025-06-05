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Новости > Ученые предупредили о вреде жестких диет

Ученые предупредили о вреде жестких диет

Агата Кловская
05.06.25 16:18
226
Ученые предупредили о вреде жестких диет

Эксперты из университета Торонто в Канаде поведали о вреде жестких диет. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что соблюдение низкокалорийной диеты повышает вероятность возникновения симптомов депрессии.

Работа базировалась на данных 28 тысяч взрослых людей, ранее принимавших участие в Национальном исследовании здоровья и питания США.

Подопытных поделили на группы в зависимости от характера питания.

Выяснилось, что те, кто придерживался диеты с сильным ограничением калорий, чаще страдали от психоэмоциональных нарушений.

Добавляется, что повышенному риску были подвержены мужчины и люди с избыточным весом.

Указывается, что жесткие диеты диеты также были связаны с усилением когнитивно-аффективных проявлений – к примеру, нарушением эмоционального фона и негативными мыслями.

Говорится, что ограничение отдельных питательных веществ (таких как жиры или углеводы) чаще сопровождалось соматическими симптомами: тревожностью, напряжением и беспокойством.

Информируется, что новые данные идут вразрез с более ранними исследованиями, согласно которым низкокалорийная диета способствует улучшению психического здоровья.

Дело в том, что прежние выводы основывались на клинических испытаниях, в которых участники получали сбалансированное и тщательно спланированное питание под контролем специалистов, а в реальной жизни худеющие нередко сталкиваются с дефицитом важных веществ, что может негативно сказываться на их психоэмоциональном состоянии.

Ранее была названа диета против болезни Альцгеймера.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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