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Новости > Китайцы узнали, как возникает чувство жажды

Китайцы узнали, как возникает чувство жажды

Агата Кловская
03.06.25 16:07
226
Китайцы узнали, как возникает чувство жажды

Эксперты из Столичного медицинского университета в Пекине (Китай) узнали, как возникает чувство жажды. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был идентифицирован ключевой белок TMEM63B, который отвечает за чувство жажды у млекопитающих.

Добавляется, что данное открытие раскрывает молекулярный механизм, благодаря которому мозг определяет потребность в воде.

Указывается, что белок TMEM63B, расположенный в нейронах субфорникального органа мозга, реагирует на повышение концентрации солей в крови.

Поясняется, что когда осмолярность (концентрация ионов и молекул, растворенных в жидкости) становится слишком высокой, белок активирует электрические сигналы, которые создают ощущение жажды и побуждают искать воду.

Опыты на мышах продемонстрировали, что особи с выключенным геном TMEM63B теряли способность ощущать жажду. В то же время нормальные грызуны показывали четкую реакцию на изменения солевого баланса.

Также очищенный белок TMEM63B в лабораторных условиях реагировал на осмотические изменения.

Ученые говорят, что их работа не только объясняет фундаментальный механизм выживания, но и открывает новые возможности для медицины.

Сказано: «Понимание работы «датчика жажды» может помочь в лечении редких генетических нарушений водного баланса, расстройств, связанных с патологической жаждой, а также неврологических заболеваний, влияющих на чувство насыщения жидкостью. Наши результаты дают молекулярное объяснение тому, как мозг поддерживает водный гомеостаз».

Резюмируется, что это открытие представляет важный шаг в понимании базовых физиологических процессов, общих для всех млекопитающих, включая человека.

Ранее медик рассказала, как правильно пить воду.

Тэги: ученые, мир, наука

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