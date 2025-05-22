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Новости > Сенат США готов одобрить жесткие санкции. Путину дали несколько дней

Сенат США готов одобрить жесткие санкции. Путину дали несколько дней

Александр Панько
22.05.25 14:34
168
Сенат США готов одобрить жесткие санкции. Путину дали несколько дней

Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремления к миру. Об этом говорится в заявлении авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя (демократ) и Линдси Грэма (республиканец).

По их информации, законопроект о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину получил 81 соавтора в Сенате США.

Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Как отмечают авторы проекта, госсекретарь Марко Рубио подкомитету Сената по государственным и иностранным операциям по ассигнованиям, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.

«Их содержание многое скажет о том, серьезно ли Россия относится к миру. Мы подозреваем, что это будет примерно то же самое. Если это будет больше похоже на это, Россия может ожидать решительных действий от Сената США», — говорится в заявлении.

Сенаторы отмечают, что законопроект изолирует Россию, помещая ее на торговый остров, налагая жесткие пошлины на другие страны, которые поддерживают эти зверства. Одним из главных приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановилась бы, говорится в заявлении.

«В то время как мы жаждем мира, нам и подавляющему большинству Сената становится все более ясно, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся», — добавили сенаторы.

Напомним, Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против РФ.

Тэги: Россия, санкции, сенат США

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