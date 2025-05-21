Перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин

Эксперты из Вашингтонского университета и Национального университета естественной медицины в США поведали, какие растительные продукты способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин, то есть показатель старения на клеточном уровне. Появились данные их отчета.

В ходе опыта ученые оценили данные мужчин в возрасте 50-72 лет, участвовавших в восьминедельной программе здорового образа жизни.

Сообщается, что, используя эпигенетические часы Хорвата, специалисты выяснили, что добровольцы, потреблявшие больше продуктов с метиладаптогенами (куркума, розмарин, чеснок, ягоды, зеленый чай и чай улун), демонстрировали более выраженное снижение биологического возраста.

Отмечается, что такой эффект сохранялся даже после учета таких факторов, как изменение веса и исходные показатели старения.

Поясняется, что метиладаптогены представляют собой природные соединения, влияющие на метилирование ДНК, процесс, регулирующий активность генов.

До этого уже было известно, что эти вещества способствуют здоровому старению и снижают риск возрастных заболеваний.

Сейчас же их действие подтвердилось на эпигенетическом уровне: у любителей чая улун и ягод, например, биологический возраст оказался в среднем на 1,21 года меньше ожидаемого.

Подчеркивается, что хотя выборка исследования была небольшой и включала только мужчин среднего возраста, результаты согласуются с данными о пользе средиземноморской и японской диет.

Резюмируется, что эта работа предлагает простую стратегию: обогащение рациона полифенолами из растительных источников может стать эффективным способом поддержания долголетия.

Ранее кардиолог назвала лакомство для здоровья сердца.