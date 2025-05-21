Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин

Перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин

Агата Кловская
21.05.25 15:56
110
Перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин

Эксперты из Вашингтонского университета и Национального университета естественной медицины в США поведали, какие растительные продукты способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин, то есть показатель старения на клеточном уровне. Появились данные их отчета.

В ходе опыта ученые оценили данные мужчин в возрасте 50-72 лет, участвовавших в восьминедельной программе здорового образа жизни.

Сообщается, что, используя эпигенетические часы Хорвата, специалисты выяснили, что добровольцы, потреблявшие больше продуктов с метиладаптогенами (куркума, розмарин, чеснок, ягоды, зеленый чай и чай улун), демонстрировали более выраженное снижение биологического возраста.

Отмечается, что такой эффект сохранялся даже после учета таких факторов, как изменение веса и исходные показатели старения.

Поясняется, что метиладаптогены представляют собой природные соединения, влияющие на метилирование ДНК, процесс, регулирующий активность генов.

До этого уже было известно, что эти вещества способствуют здоровому старению и снижают риск возрастных заболеваний.

Сейчас же их действие подтвердилось на эпигенетическом уровне: у любителей чая улун и ягод, например, биологический возраст оказался в среднем на 1,21 года меньше ожидаемого.

Подчеркивается, что хотя выборка исследования была небольшой и включала только мужчин среднего возраста, результаты согласуются с данными о пользе средиземноморской и японской диет.

Резюмируется, что эта работа предлагает простую стратегию: обогащение рациона полифенолами из растительных источников может стать эффективным способом поддержания долголетия.

Ранее кардиолог назвала лакомство для здоровья сердца.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

20.05.25 19:24

Чемпионство киевского «Динамо»: итоги от Андрея Шахова

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.05.25 16:25

Немцы узнали об обезьянах удивительную вещь

21.05.25 15:34

Ученые выяснили, из-за чего могла пасть Римская империя

21.05.25 15:14

Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви оборвал две жизни

21.05.25 15:05

МВФ наехал на США – названы две причины

21.05.25 14:43

США выступают против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление G7, — Politico

21.05.25 14:29

В Николаевской области женщина и ребенок подорвались на гранате

21.05.25 14:21

Украинцев ожидает теплая погода с некоторыми нюансами

21.05.25 13:54

Трамп высказался о российских войсках у границ Финляндии и Норвегии

21.05.25 13:20

ЕС снимает экономические санкции с Сирии

21.05.25 14:43

США выступают против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление G7, — Politico

21.05.25 12:44

В Мадриде застрелили Андрея Портнова, — СМИ

21.05.25 11:38

Санврач Киева назвал вероятную причину вспышки гепатита А

21.05.25 09:44

Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение, — NYT

21.05.25 09:27

США ищут новые системы Patriot для Украины, — Рубио

20.05.25 14:33

Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против РФ

20.05.25 11:42

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ

20.05.25 10:41

Трамп допустил возможность выхода США из переговоров по войне в Украине. Названо условие

20.05.25 09:45

Путин заговорил о меморандуме с Украиной. Зеленский ответил

20.05.25 09:33

Зеленский рассказал, o чем говорил с Трампом

15.05.25 08:20

Британцы озвучили вкусный способ снизить давление

15.05.25 06:35

Компания Apple выпустила необычный сервис

16.05.25 08:43

Американцы объяснили, почему вредно спать слишком долго

16.05.25 16:44

Валерия Маркес: 23-летнюю блогершу застрелили во время прямого эфира в соцсети

16.05.25 13:24

Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, — WSJ

15.05.25 07:42

Эндокринолог объяснила, вреден ли глютен для здоровья

16.05.25 07:16

Стало известно, как сокращает жизнь газировка

16.05.25 06:20

Британцы узнали об обезьянах кое-что милое

19.05.25 08:13

Орбан обрушился на Украину с очередной порцией критики

19.05.25 12:13

Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Марса

Фото и Видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам
Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам
На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт
На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди