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Новости > Ученые выяснили, из-за чего могла пасть Римская империя

Ученые выяснили, из-за чего могла пасть Римская империя

Агата Кловская
21.05.25 15:34
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Ученые выяснили, из-за чего могла пасть Римская империя

Исследователи обнаружили в Исландии геологические доказательства, подтверждающие, что климатический кризис стал ключевым фактором окончательного упадка Римской империи. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Geology.

Отмечается, что в шестом веке нашей эры три мощных извержения вулканов вызвали климатический кризис, который известен как Позднеантический малый ледниковый период. Пепел заблокировал солнечный свет на 200-300 лет, в результате чего глобальная температура упала и обострила проблемы, с которыми уже столкнулась Римская империя, которая пришла в упадок.

В ходе исследования ученые из Королевского университета в Канаде проанализировали необычные горные породы из Гренландии, которые дрейфовали к западному побережью Исландии из-за внезапного изменения климата.

Как заметил ведущий автор исследования Кристофер Спенсер, к миграции горных пород привел «ледоход».

«Айсберги, нагруженные обломками ледников, переносятся через океаны течениями», — добавил он.

В то же время соавтор исследования Том Гернон подчеркнул: «То, что мы видим, является ярким примером того, насколько взаимосвязана климатическая система. Когда ледники растут, айсберги возрождаются, океанские течения смещаются, а ландшафты меняются».

Также в Live Science напомнили о рассказе византийского историка, который писал о «бессолнечном небе» как «предвестии большого ужаса» примерно в 536 году.

«Снижение температуры могло показаться незначительным, от 1,8 до 3,6°F (от −15 до −16 градусов Цельсия), но оно вызвало массовый голод и болезни: неурожаи, увеличение падежа скота и резкий рост цен на продукты питания», — цитирует The Jerusalem Post.

В издании подытожили, несмотря на то, что Римская империя была одной из крупнейших империй в истории, ее крах является достаточно противоречивым, ведь многие факторы способствовали ее окончательному падению.

«Исследователи из Королевского университета предполагают, что „малый ледниковый период“ нанес удар, когда состояние Римской империи находилось в критической точке. Потрясающий набор внешних и внутренних вызовов дестабилизировал некогда „правителя западного мира“, не дав ему возможности восстановиться», — добавили в материале.

Напомним, ученые расшифровали 1900-летний папирус времен Римской империи.

Тэги: ученые, Римская империя

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