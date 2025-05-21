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Новости > Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение, — NYT

Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение, — NYT

Александр Панько
21.05.25 09:44
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Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение, — NYT

Президент США Дональд Трамп, после переговоров с диктатором России Владимиром Путиным, заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Киев и Москва должны самостоятельно найти выход из войны. Об этом сообщает The New York Times.

«Трамп сказал Зеленскому и другим европейским лидерам после своего телефонного разговора с Путиным, что Россия и Украина должны сами найти решение по войне, всего через несколько дней после того, как заявил, что только он и Путин имеют полномочия заключить соглашение», — пишет NYT.

По словам неназванных чиновников, Трамп также отказался от собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая включала бы новые санкции против России.

NYT добавляет, что если глава Белого дома не решит снова изменить курс, переговоры с Путиным и Зеленским оставят российскому диктатору то, чего он и хотел: прекращение американского давления и создание глубокой трещины внутри НАТО между Штатами и Европой.

Разногласия между США и Европой, как считает издание, могут достичь апогея во время летних саммитов G7 и НАТО. Во время последнего стороны будут обсуждать долгосрочную поддержку Украины и шаги по сдерживанию российских войск.

Напомним, Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ.

Тэги: Украина, Россия, Дональд Трамп

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