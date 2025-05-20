Украина готова к переговорам, но на столе должны быть реалистичные предложения, — Зеленский

Украина готова к любым результативным форматам переговоров, но Россия должна прекратить выдвигать нереалистичные условия. Об этом сообщает Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, он провел разговор с финляндским коллегой Александром Стуббом. Во время переговоров стороны:

— проинформировали друг друга о контактах с партнерами;

— обсудили детали вчерашнего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как отметил президент Украины, Россия сейчас пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацией. Киев, в свою очередь, работает с Западом над тем, что принудить россиян к другому поведению.

«Не сомневаемся, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия», — добавил он.

Напомним, Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ.