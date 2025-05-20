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Новости > Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине после телефонного разговора с Путиным

Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине после телефонного разговора с Путиным

Александр Панько
20.05.25 02:39
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Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине после телефонного разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказался о войне в Украине. Произошло это после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Политик отметил, что «условия прекращения огня и войны будут согласованы двумя сторонами, поскольку только так это возможно, им известны детали переговоров, о которых не знает никто другой».

Было сказано: «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о завершении войны».

Американский лидер сказал: «Владимир Зеленский – сильный, не самый легкий в ведении дел, но он хочет остановиться».

Добавляется: «Я сказал, что пришло время остановить это, и Владимир Путин хочет остановить это. Думаю, очень высоки были шансы, что он скажет, что хочет забрать все».

Глава государства сказал: «Я думаю, Владимиру Путину уже хватит. Это продолжается три года. Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю».

Дональд Трамп акцентировал: «У меня есть определенная красная линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры».

При этом подчеркивается: «У нас нет в Украине солдат. Наших солдат там не будет».

Резюмируется: «Ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший».

Ранее мы писали, что переговоры Украины и Росси могут пройти в Ватикане.

Тэги: США, Украина, Владимир Путин, Россия, мир, война, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

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