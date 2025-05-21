Ученые узнали о депрессии нечто новое

Международная группа экспертов из университетов Оттавы в Канаде и Калифорнии в США узнали нечто новое о депрессии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей с депрессивным расстройством почти в два раза активнее работает сеть выявления значимости – мозговая система, отвечающая за переключение внимания и обработку эмоциональных стимулов.

Сообщается также, что анализ данных функциональной МРТ показал, что у большинства людей с текущей или перенесенной депрессией наблюдается синхронная гиперактивность этой сети, включающей области, связанные с эмоциями, принятием решений и реакцией на вознаграждение.

Указывается, что такаяактивность может затруднять переключение между мыслями и способствовать зацикливанию на негативных переживаниях – типичному признаку депрессии.

Ученые говорят, что обнаруженные маркер может использоваться для ранней диагностики, когда симптомы еще не проявились, что даст возможность начинать лечение до того, как расстройство разрушительно скажется на жизни пациента.

Интересно, что специалисты предполагают сразу несколько возможных причин таких изменений: компенсаторная перестройка мозга, влияние генетики или атрофия других зон, из-за чего сеть значимости визуально выглядит увеличенной.

Акцентируется внимание на том, что депрессия – это не просто нарушение уровня нейромедиаторов, а сбой в коммуникации между разными отделами мозга. Новые данные могут повлиять на развитие персонализированных подходов к лечению, включая таргетную нейромодуляцию и терапию, основанную на перестройке нейросетей – к примеру, с помощью физических упражнений или препаратов.

Ранее британцы рассказали, как иммунитет влияет на психическое здоровье.