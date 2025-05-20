Стало известно о небывалой пользе чайного гриба

Международная группа экспертов из США и Бразилии поведала о небывалой пользе чайного гриба (комбучи). Появились данные их отчета.

В нем сказано, что он помогает размножаться полезным кишечным бактериям и сокращает долю микробов, ассоциированных с ожирением.

Опыт с участием 38 людей с нормальным весом и с ожирением длился восемь недель.

Подопытные ежедневно употребляли по двести миллиграммов чайного гриба, приготовленного в лаборатории, а для контроля рациона и физической активности добровольцы заполняли специальные опросники.

После этого анализ образцов кала, мочи и крови до и после эксперимента выявил, что напиток, содержащий 145 фенольных соединений, стимулирует рост полезных микроорганизмов.

Ученые подчеркивают, что особенно выраженный эффект наблюдался у людей с ожирением – в их кишечниках увеличилось количество бактерий, вырабатывающих бутираты. Так называют соли масляной кислоты, известные своими противовоспалительными и антиоксидантным свойствами.

Кроме этого, в организме людей сократилось число микробов, связанных с ожирением, таких как Ruminococcus и Dorea, но общее разнообразие грибковой микробиоты оставалось стабильным или даже снижалось.

Ранее ученые поведали о небывалой пользе молочных продуктов.